Magaly Medina revela que estuvo separada de Alfredo Zambrano por ocho meses

Magaly Medina sorprendió al revelar que ella y su esposo Alfredo Zambrano estuvieron distanciados durante cerca de ocho meses.

En la última edición de Magaly TV, la firme, la conductora detalló que su separación temporal fue la inspiración para que su esposo grabara una nueva versión del tema “Probablemente” junto a Daniela Darcourt.

“La canción para nosotros tiene mucho de especial porque narra un momento de nuestras vidas personales, de cuando nosotros estuvimos separados ocho meses y cada uno hacía su vida indistintamente”, declaró Magaly Medina.

“Esta canción tiene mucha historia que ya las contaré en algún momento, habla mucho de parte de nuestra historia como pareja”, agregó la presentadora, quien lleva más de cuatro años de casada con Zambrano.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano celebran 10 años de relación

A principios de enero, Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano viajaron a Cancún (México), donde festejaron sus 10 años de relación sentimental.

“Celebramos 10 años de relación. Mi esposo y sus rollitos, así lo amo. No somos perfectos, ni pretendemos serlo”, escribió junto a una foto con su pareja en Instagram.

¿Cómo inició el romance de Magaly Medina y Alfredo Zambrano?

En un video para su canal de Youtube, Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron detalles sobre cómo inició su historia de amor.

“Yo no me di cuenta que tenía un interés en mí hasta que me pidió el favor que le diera una entrevista a una de sus hijas para su colegio. Después de eso él viajó y me comenzó a dar regalos, específicamente, carteras”, manifestó la entrevistadora.

