Yo soy: ‘José José’ sorprende al jurado y se convierte en consagrado

¡Nuevo consagrado! ‘José José‘ llegó al escenario de Yo soy, grandes batallas en busca del sillón de consagrado con una asombrosa presentación.

El sábado 23 de enero, Carlos Burga, quien interpreta al cantante mexicano, dejó boquiabierto al jurado al cantar el conocido tema “Desesperado”.

Con esta canción, el imitador retó a ‘Demi Lovato’, quien intentó defender su sillón de consagrada con “Skyscraper”.

Tras esta dura batalla, el jurado del programa se rindió ante la presentación de ‘José José', sin embargo, también felicitaron la performance de Paula Leonardi ‘Demi Lovato’.

“’José José' me fascinaste de verdad, yo no esperaba lo que hiciste y me agarraste de sorpresa. Para mí fue una actuación literalmente perfecta, no pude encontrar nada en contra de ti, me pareciste muchísimo a José José y fue estelar todo. Me quito el sombrero contigo”, expresó Tony Succar.

“Ha sido una gran batalla y me puse a ver y dije: ‘¿dónde encontramos las fallas de estos grandes artistas?’ Demuestras que eres un campeón Carlos Burga, bienvenido a la competencia. Qué lindo escucharte nuevamente, me encantó tu presentación, al igual que ‘Demi Lovato’, pero hay que escoger a uno”, sostuvo Katia Palma.

“‘José José' es maravilloso tenerte en este escenario siempre. Elegante y sobrio, me encantó tu presentación el día de hoy. Estoy en una disyuntiva porque ‘Demi’ también fue extraordinaria como siempre”, aseguró Maricarmen Marín.

Mauri Stern quedó satisfecho con la interpretación de ‘José José’, pero aseguró que aún le faltan algunas cosas por mejorar.

“‘José José' bienvenido al territorio azteca, te recibo con los brazos abiertos, pero te voy a decir una cosa, tu presentación no la siento espectacular. Fue una buena presentación, puedes llegar a hacer una gran presentación”, indicó el exintegrante de Magneto.

