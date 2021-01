Stephie Jacobs dedica mensaje de cumpleaños a su esposo Sebastián Monteghirfo

La actriz Stephie Jacobs, conocida por su participación en La Akdemia y La pre, enterneció a sus seguidores al publicar un romántico saludo de cumpleaños para su esposo Sebastián Monteghirfo, quien celebra 35 años de vida este lunes 25 de enero.

“Mi deseo para ti es que seas muy feliz, más feliz. Que el amor nunca te falte. Que el trabajo nunca te falte. Pero sobre todo mucha salud. Que vengan muchísimos años más para celebrar juntos este día, muchos años más para jugar con nuestros hijos y para nuestras conversas de las noches”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“Que cumplas tus sueños, tus metas. Deseo que la vida siempre te dé claridad para tus decisiones, para cada paso que tengas que dar. Que siempre te rías, con esa risa tan contagiosa que tienes. Que sigas rimando. Y que nuestra familia este siempre unida, en armonía y que nunca te faltemos”, finalizó Stephie Jacobs en su red social.

La recordada Clara de la teleserie Graffiti se retiró de la actuación desde hace algunos años. No obstante, admitió que en algunas ocasiones aceptó pequeños papeles en producciones.

Stephie Jacobs dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños para su esposo Sebastián Monteghirfo. Foto: Stephie Jacobs Instagram

En otro momento, la actriz de 30 años resolvió algunas dudas de sus seguidores, por medio de una ronda de preguntas en las historias de Instagram. Jacobs confesó que siempre quiso ser mamá joven y no se arrepiente de haberse alejado de la televisión. “En realidad nunca la dejé del todo (su carrera actoral), siempre que he recibido alguna propuesta y he podido aceptarla, lo hago con gusto. Solo dejó de ser mi actividad principal, pero de cuando en cuando siempre sale algo”, escribió.

