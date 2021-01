Sonia Morales: “Todo se puede en la vida, nada es imposible”

La cantante folclórica Sonia Morales paralizó su carrera musical para dedicar todo su tiempo al restaurante de comida típica que inauguró hace 15 años, ubicado en Carabayllo, distrito donde también reside.

A través de Instagram, la intérprete de “Perdóname” confesó que gracias a su emprendimiento ahora puede solventar sus gastos y los de su familia, pese a la crisis económica que atraviesa la industria del entretenimiento por la pandemia del coronavirus.

“Gracias Dios por tu bendición. La gente que conoce de la vida dice que el ojo del amo engorda el ganado, después de más de 15 años ahora estoy empezando a cosechar el fruto de mi trabajo”, reflexionó la artista en su red social.

“Lo que un día sembré con tanto cariño pese a las dificultades, ahora es mi fuente de ingreso para sustentar a toda mi familia, dicen que las cosas vienen por algo, ahora estoy muy abocada a mi negocio del restaurante”, continuó.

Sonia Morales confesó que tuvo muchas dificultades al iniciar su negocio de comida, no obstante, continuó mejorando hasta ver que sus comensales quedaban satisfechos con su servicio.

Sonia Morales puso una pausa a su carrera musical debido a la pandemia del coronavirus y ahora trabaja en su restaurante. Foto: Sonia Morales Instagram

“Las críticas nos enseñaron a mejorar cada día, ahora doy gracias a Dios por tan lindos comentarios positivos, realmente me siento agradecida y bendecida cuando mis clientes al salir me dicen que todo estuvo rico, yo misma estoy supervisando la cocina, a la vez también soy ayudante de cocina, cocinera, mesera, etc.”, aseveró.

Sonia Morales se siente agradecida con Dios por el éxito de su restaurante de comida típica. Foto: Sonia Morales Instagram

La cantante de 48 años finalizó su publicación dando ánimos a quienes perdieron su trabajo por la crisis sanitaria. “Si vienen dificultades en la vida, hay que afrontarlas, si no te esfuerzas fracasas, si una puerta se cierra otras se abren, no es bueno vivir lamentando de lo que pasa, es mejor pensar qué hacer mañana para no vivir lamentando lo que dejaste de hacer hoy, todo se puede en la vida, nada es imposible”, sentenció.

