Nicola Porcella sobre EEG: “Se fue apagando porque cambió de dirección”

Nicola Porcella se pronunció sobre un posible ingreso de Johanna San Miguel a la conducción de Esto es guerra. El modelo no tuvo reparo alguno al señalar que la también actriz debería volver al espacio de competencia.

Durante un enlace con América espectáculos, el exchico reality se mostró muy emocionado sobre los rumores de ver a la exjurado de Yo soy en el set del programa de América TV.

“Creo que Esto es guerra cambió muchísimo. Con Johanna es revivir un poco esa etapa inmensa del reality. Que eran estrellas los guerreros, era otro momento”, comentó.

Asimismo, Nicola Porcella señaló que el programa “se fue apagando” porque cambiaron algunas cosas. No obstante, dejó en claro que, a pesar del tiempo, EEG se mantiene primero en sintonía, y el posible retorno de Johanna San Miguel sería un plus, ya que ella fue la primera conductora del espacio.

“Eso se fue apagando porque el programa cambió de dirección; sigue siendo el número uno, de eso no hay duda. Creo que con la llegada de Johanna San Miguel, redirecciona a lo que era Esto es guerra, en sus principios”, explicó Porcella, quien continuará con su carrera actoral en México tras ser admitido en el Centro de Educación Artística - CEA de Televisa, institución de la cual han egresado reconocidas estrellas como Fernando Colunga, Maite Perroni, Sebastián Rulli, entre otros grandes actores.

Nicola Porcella descarta su retorno a Esto es guerra

Durante una entrevista con En boca de todos, Nicola Porcella reveló que no volverá a Esto es guerra, el reality que lo hizo famoso, ya que está concentrado en su carrera como actor.

“Ya no, yo estoy retirado (...) He querido producir y gracias a Dios se me está dando la oportunidad”, mencionó.

