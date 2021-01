‘Mon Laferte’ y ‘Adele’ complicaron a los jueces de Yo soy, grandes batallas para que dieran su veredicto final sobre quien debía continuar en competencia.

Finalmente, se dio a conocer que Oriana Montero, imitadora de la cantante chilena, se quedó en el sillón consagrado tras dos duelos seguidos con Joaquina Carruitero.

Luego de conocer la eliminación de ‘Adele’, la ganadora se dirigió a su colega con un emotivo mensaje, donde destacó las cualidades de Carruitero.

“Te amo @itsmejoaquina. De esta batalla me queda decirte que eres más que una bella mujer, eres mi amiga y mi reflejo y no sabes cuánto te aprecio. Aprendí muchas cosas y creo que no dejaré de hacerlo porque tú me enseñaste que amar la música, es ser parte de tu corazón y que el amor sin un corazón es como si un instrumento sonara sin una canción”, escribió la imitadora de Mon Laferte en su perfil de Instagram.

'Mon Laferte' a 'Adele' tras eliminarla de Yo soy “Eres mi reflejo”. Foto: Rayo en la botella/Instagram

Pero los mensajes de aliento para ‘Adele’, quien se pronunció tras quedar fuera de competencia, no quedaron ahí, ya que Oriana Montero dedicó otro post a su amiga, en donde ambas aparecían cantando.

“Si me preguntan cuál es tu parte favorita de la música, yo les diré: son estos momentos, prefiero estos segundos donde aprovechas tener a tu amiga al lado queriendo que no termine la canción, porque la disfrutas tanto que solamente existen dos segundos más importantes valiosos, los que vivo con esta canción a tu lado @itsmejoaquina y los que tú conservas del cariño que sabes que te tengo”, publicó la joven.

'Mon Laferte' dedica emotivo mensaje a 'Adele'. Foto: Oriana Montero/Instagram

