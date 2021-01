Jazmín Pinedo se pronuncia sobre su posible continuidad en Esto es guerra

Tras el fin de la última temporada de Esto es guerra, los fans se preguntaron si Jazmín Pinedo continuaría o no junto a Gian Piero Díaz en la conducción del programa.

Ahora, luego de que se confirmara la fecha de retorno del sintonizado reality de América TV, la presentadora se animó a hablar sobre su posible continuidad en el mismo.

“Aún tengo contrato hasta el 27 de enero en Esto es guerra, pero todo puede suceder a última hora. Como bien saben, este es un programa donde se maneja mucho la intriga y suspenso con el televidente. No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir en el programa porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder”, indicó.

Jazmín Pinedo comentó, además, que para ella es muy importante llevar un buen balance entre su vida personal y profesional, por lo que siempre analiza con cuidado cada una de las propuestas laborales que recibe.

“También es cierto que, a veces, hay requerimientos en tu vida personal y familiar que no se acomodan por distintos motivos con el ámbito profesional, y es ahí donde una persona debe poner en la balanza cuáles son sus prioridades”, señaló la animadora, quien condujo Esto es guerra durante todo el 2020.

¿Quiénes serán los participantes de Esto es guerra el 2021?

Hace unos días, Esto es guerra compartió un spot promocional en el que mostró los rostros de quienes serían los participantes de la nueva temporada del reality.

Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe, Mario Irivarren, Vania Bludau, Patricio Parodi y Flavia Laos son algunos de los personajes que aparecieron en el video.

