Murió en la cárcel Phil Spector, productor musical condenado por asesinato

Phil Spector, bautizado como ‘el genio del sonido’ por Bob Dylan, murió a los 81 años durante la mañana de este sábado 17 de enero, luego de sufrir complicaciones en su salud debido a la COVID-19 que contrajo. El legendario productor musical había sido trasladado desde la cárcel hacia un hospital de California, donde se apagó su último aliento.

El músico fue condenado a 19 años de prisión en 2009 por asesinar a la actriz Lana Clarkson, a quien disparó con un arma de fuego la misma noche en que se conocieron, la madrugada del 3 de febrero de 2003.

De acuerdo con fuentes penitenciarias del estado de California, el creador del muro de sonido contrajo coronavirus cuatro semanas antes de fallecer, no obstante, “murió por causas naturales”.

Phil Spector fue uno de los productores más notorios de la música moderna y es considerado el primer gran autor del pop. Inició su carrera musical con The Teddy Bears a finales de los 50 y posteriormente se convirtió en responsable de los éxitos de grupos como The Beatles, The Beach Boys, Ramones, The Ronettes o The Crystals, Tina Turner o Leonard Cohen, entre otros.

Nacido el 26 de diciembre en 1939 en el Bronx de Nueva York, Phil Spector contaba con más de 30 años de trayectoria en la industria musical. Su primer hit fue “To Know Him Is to Love Him”, una canción grabada en 1958 con The Teddy Bears, con melodías de rock & roll, cuando la sociedad de Estados Unidos vivía una reciente revolución social.

