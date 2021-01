Jeffree Star aclara rumores sobre supuesto romance con Kanye West

El 7 de enero, el influencer Jeffree Star publicó en su canal de YouTube el video Addressing The Kanye Situation (Abordardando la situación de Kanye, en español), con el objetivo de esclarecer la polémica desatada tras el anuncio del posible divorcio de Kenye West y Kim Kardashian, y responder a las acusaciones que lo señalan a él como el tercero en discordia.

“Supongo que una chica inventó una completa mentira en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kanye West y Kim Kardashian se van a divorciar porque un gran influencer de belleza masculino se está acostando con él”, explica el gurú del maquillaje en referencia al rumor iniciado por la tiktoker Ava Louise, quien inicialmente dijo tener pruebas del romance, para luego retractarse y decir que era una “noticia conocida en el medio”.

En medio de la controversia también salió a la luz un viejo tuit de Jeffree Star publicado en 2011, donde afirma haber salido con el rapero. El mensaje, curiosamente, fue eliminado apenas estalló la controversia sobre el rumoreado divorcio con Kim Kardashian.

El influencer Jeffree Star eliminó un antiguo tweet sobre Kanye West. Foto: captura Jeffree Star / Twitter

En ese contexto, Jeffree Star fue enfático al señalar que el intérprete de “Gold digger” no era el tipo de hombre que le gustan, además de reaccionar a los memes que comenzaron a circular en Twitter sobre ambos.

“Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño... Es tan estúpido. (…) Permítanme decir esto una vez… Me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo nunca salimos juntos”, indicó.

No obstante, cuentas de TikTok como @pattypopculture señalan que Jeffree Star anunció que se mudaba al estado de Wyoming, lugar donde Kanye West posee varias propiedades y residió la mayor parte del 2020. También hacen referencia a las mansiones cercanas que ambos poseen en Hidden Hills, en Los Ángeles.

Captura de cuentas de TikTok que afirman un romance secreto entre Jeffree Star y Kanye West. Foto: Ava Louise y Pattypopculture / TikTok

Por otro lado, Ava Louise avivó la controversia al replicar un tweet de Jeffree Star en el que, de forma irónica, dice estar “listo para el servicio de domingo”. Como se recuerda, el aún esposo de Kim Kardashian ha estado promoviendo activamente sus Sunday Service en su rancho de Wyoming, con la participación de otras celebridades como Brad Pitt y Justin Bieber.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.