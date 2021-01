Vin Diesel a Nacho: “Siempre he admirado el don musical de este talento”

Vin Diesel, conocido por protagonizar la saga de Rápidos y furiosos, sorprendió a sus seguidores en todo el mundo al publicar una instantánea donde aparecía junto al cantante Nacho.

A través de su cuenta de Instagram, el actor estadounidense de 53 años compartió el momento que pasó con el intérprete venezolano.

En la descripción de la foto, Vin Diesel, quien en setiembre debutó como cantante con el tema “Feel like I do”, elogió a Nacho y anunció que muy pronto lanzarán un nuevo material musical juntos.

“Momentos en la música. Siempre he admirado el don musical de este talento venezolano. Espera a escuchar lo que cocinamos mi hermano @nacho y yo. Bendito y agradecido. Todo amor, siempre”, escribió el famoso actor de Hollywood en su red social.

Los seguidores de ambos famosos no duraron en expresar sus emociones ante la noticia. “Esto me encanta”, “No puedo esperar a escuchar el tema”, “Nunca me lo imaginé”, “Buen dueto”, fueron algunos mensajes que escribieron los fans.

Chyno y Nacho regresaron

Días antes de que se desatara la pandemia, los cantantes venezolanos Chyno y Nacho anunciaron en redes sociales que sacarían un nuevo tema.

Los artistas lanzaron en abril la canción “Raro live at home” y contaron que el proceso de grabación fue todo un reto para ellos, ya que tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad de trabajo.

“La tecnología nos ayuda mucho, cuando grabas una canción llevas todo a bpm (beats por minuto) y teniendo la introducción de los ciclos armónicos, es fácil, interpretar no es complicado. Lo difícil es imaginarnos que estamos todos en un mismo salón para emanar una energía como si fuera en vivo”, señaló Nacho.

