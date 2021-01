Cristian Castro confirma que tiene una nueva relación: “Estoy muy contento”

El cantante de rancheras Cristian Castro decidió dejar de ocultar sus secretos. En el programa Despierta América, el mexicano reveló que está dándose una nueva oportunidad en el amor.

Tras mostrarse imágenes del hijo de Verónica Castro con una joven, a quien besa y abraza, el intérprete de “Por amarte así” confirmó su nueva relación.

Las cámaras del programa lo abordaron los periodistas le preguntaron por este romance. “Ahora, gracias a Dios, tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más. Estoy muy contento. Ahora sí tengo algo que platicarte. Estoy muy contento, la verdad, y feliz por esto”, dijo Castro.

Como se recuerda, el pasado mes de febrero del 2020, el cantante relató a Hoy que se separó de la colombiana Martha Mudvi.

“La verdad es que ya no estamos juntos. Estoy pasando un poquito mal, sinceramente, porque obviamente nos encariñamos bastante. Fue algo que nos hirió a los dos de alguna manera, un poquito”, señaló el artista extranjero.

No obstante, añadió que aún mantenían conversaciones. En la charla también reveló que estaban buscando terminar su relación en buenos términos.

“Seguimos ahí, hablando; y estamos tratando de ser buenos amigos y quedar bien. En eso estamos”, dijo en aquella ocasión.

Cristian Castro en serie sobre su padre

En otro momento de la entrevista para Despierta América, Cristian Castro reveló sus ansias de participar en la serie biográfica sobre su padre, Manuel ‘El loco’ Valdés.

“Ojalá que sí. Me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación con mi padre. Me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, comentó.

