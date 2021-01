Samahara Lobatón dedica tierno mensaje a su bebé: “Enamorada de ella”

Samahara Lobatón enterneció a sus seguidores al publicar una fotografía al lado de su pequeña Xianna junto con una emotiva reflexión sobre su maternidad y todas las situaciones que atravesó durante el pasado año 2020.

A través de Instagram, la segunda hija de Melissa Klug se confesó “enamorada” de su bebé y admitió que se equivocó muchas veces durante los últimos doce meses. “¡Feliz año! ¡Feliz inicio de semana! Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna, estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa, es inexplicable”, escribió la joven de 18 años.

“Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído pero sé que he ganado sabiduría. Gracias Dios y universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida, ahora en este año nuevo deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas. Gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida que esté nuevo año sea maravilloso, los amo”, finalizó.

Como se recuerda, Samahara Lobatón denunció por agresión y violencia física a su pareja y padre de su hija Yonathan Horna, quien habría querido llevarse a su hija sin previo aviso de la madre, a quien dio empujones posteriormente.

Por su parte, Melissa klug manifestó su respaldo para su hija por medio de las redes sociales. “Gracias a Dios, mi hija y nieta ya están descansando tranquilas. Soy una mamá leona y siempre les he dado a mis hijos la mejor educación y apoyo”, aseguró.

