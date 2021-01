Jennifer Lopez cerró el año con interpretación de “Dream on” de Aerosmith

Jennifer Lopez cerró el año 2020 con su participación en el especial televisivo anual de Nochevieja Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. La popular ‘Diva del Bronx’ interpretó la canción “Dream on” al cierre de su presentación y explicó la razón horas después en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi mantra para este año: #DREAMON. Nuestro futuro es brillante. 2021 traerá un sin fin de oportunidades para que todos podamos hacer realidad nuestros sueños”, escribió JLo en su red social, donde además compartió el clip de su show en el evento de fin de año.

“Un sueño de unirnos y hacer desaparecer este virus. Un sueño de ser un mundo más unificado. Esta se sintió como la canción perfecta para comenzar el 2021 y estoy tan honrada y emocionada de haberla cantado anoche en el Rockin’ Eve. ¡Feliz año nuevo para todos!”, finalizó Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez se quiebra en su presentación en Times Square

Jennifer Lopez inició su performance con su más reciente sencillo “In the morning”, para luego tomar un breve descanso y compartir una reflexión sobre el 2020. La celebridad de 51 años no pudo evitar quebrarse por todas las personas que ya no están a causa de la pandemia.

“¿Cómo se sienten? El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos. Lo logramos! Pienso en el inicio de este año, estar en una de las actuaciones más importantes de mi vida frente a miles de personas. Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Y eso está bien”, señaló.

“Si este año nos enseñó algo, es a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento. Perdimos demasiados, demasiados.”, expresó la artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.