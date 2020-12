Flavia Laos y Patricio Parodi en evento internacional Bellas New Year Eve

Tras confirmar que continúan en una relación sentimental, Flavia Laos y Patricio Parodi anunciaron que formarán parte de Bellas New Year Eve, un evento internacional que reúne a influencers de todo el mundo.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, la actriz y el integrante de Esto es guerra brindaron detalles del acontecimiento en el que se harán presentes reconocidas figuras del mundo del entretenimiento.

“Habrán muchas celebridades, influencers de todo el mundo. Por ejemplo, estará la actriz Bella Thorne, el DJ Claptone, Diplo, J Álvarez y muchos más, no se lo pueden perder”, señaló Flavia Laos.

“Vendrán celebridades e influencers de todo el mundo. Será un eventazo, estoy agradecido por la invitación, vamos a pasarla súper bien”, agregó, por su parte, Patricio Parodi.

Cabe precisar que, Flavia Laos y Patricio Parodi no revelaron el lugar exacto en el que se encuentran, debido a que, según comentaron, los organizadores del evento les han pedido mantenerlo en secreto por el momento.

Patricio Parodi y Flavia Laos desmienten ruptura con viaje juntos

El último 29 de octubre, por la mañana, Patricio Parodi y Flavia Laos desmintieron el fin de su relación, al publicar un video desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se encontraban a punto de abordar un avión.

“Amor”, le dice el chico reality a su pareja, quien mira hacia la cámara y hace un gesto de amor y paz con la mano.

Flavia Laos confirma distanciamiento de Patricio Parodi

Hace unos días, en un enlace con En boca de todos, Flavia Laos confesó que hubo un distanciamiento entre ella y Patricio Parodi.

“Efectivamente hubo un distanciamiento, pero es algo que nos compete a mí y a él. Toda relación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. A veces uno está bien con la pareja, a veces no, pero no significa que no estén”, detalló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.