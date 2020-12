Patricio Parodi: “Un día antes de Navidad me puse muy mal”

Patricio Parodi alertó a sus seguidores al contar que sufrió problemas de salud durante la víspera de Navidad, por lo que no pudo hacer muchas publicaciones en sus redes sociales, como tenía acostumbrados a sus fans.

El integrante de Esto es guerra detalló que tuvo síntomas de coronavirus, no obstante, se realizó una prueba y salió negativa: aún desconocen las causas de su malestar.

“Chicos, veo muchos mensajes de por qué no estoy subiendo tantas stories como antes o por qué ayer no he subido mucho de Navidad”, escribió el joven influencer en sus historias de Instagram.

“Lo que pasa es que un día antes de Navidad me puse muy mal, (tenía) fiebre de 39.5 grados y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, continuó narrando el modelo.

“Gracias a Dios mi prueba salió negativa, lo cual descartaba el virus, aún sigo en cama y estoy por realizarme exámenes de sangre para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o algo que haya podido comer que me haya generado esto”, finalizó.

Por último, Patricio Parodi envió un saludo navideño a todos sus admiradores y los exhortó a seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios de coronavirus. “De todo corazón, espero que ayer lo hayan pasado con las personas que más quieren. Ya saben, sigan cuidándose y así también protegerán a los que más quieren”, escribió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.