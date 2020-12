Director de Aislados, la serie: “Busco generar conciencia, que no olviden la primera fase de la pandemia”

Gino Tassara es el director y guionista de Aislados, la serie, una producción situada en el contexto de la pandemia en el Perú que trata temas como la corrupción, la pedofilia, la salud mental y el aborto.

En entrevista, el también periodista peruano nos cuenta cómo fue la experiencia de dirigir desde su casa los 10 episodios de la serie que presentará su capítulo final este viernes 18 de diciembre a través de Movistar Play.

- ¿Cómo nace la idea de grabar Aislados, la serie?

Soy diabético. Desde el día 15 de marzo me quedé encerrado en mi casa porque todo se paralizó. Los de Movistar Play me contactaron y me preguntaron si tenía un material sobre la pandemia.

Me di cuenta de que la mayoría de producciones se basaban en lo que pasaba afuera, pero la gente se había olvidado de la crisis que atraviesan todos los que vivimos encerrados.

- ¿Sentiste temor o dudas porque una producción de América TV que también se basó en la pandemia fue punto de críticas en las redes sociales por precisamente abordar este tema?

Cada quien hace sus proyectos. Si bien partimos de la pandemia como situación, la historia va más allá, está basada en la corrupción, la salud mental, la obsesión. Es bizarra, atrevida, dura y extrema. Aislados, la serie también parte de hechos periodísticos.

- ¿Ha sido difícil para ti adaptarte a esta nueva normalidad para producir y dirigir en medio de la pandemia?

Ha sido muy difícil porque hemos estado escribiendo a través de Zoom. Los ensayos también fueron por allí. La música se ha hecho en México. Yo he dirigido todo por el Zoom, pero tenía un asistente de dirección que era como mis ojos. Como yo soy diabético, tengo que cuidarme el doble.

Aislados, la serie es una pieza única, más allá de todo lo que se ha hecho. Se grabó desde el último capítulo al primero, en la casa de los mismos actores, ellos grabaron solos. Hemos hecho la serie con 12 personas en producción.

La gente que es capa piensa que es una producción española. Yo creo que en Perú se pueden hacer muchas cosas, sino que no salimos de la burbuja. También hay gente que maneja los contenidos y prefiere apostar por algo que funciona, pero aún falta arriesgar.

- Por el riesgo que implica tu salud, ¿estás decidido a no volver a grabar presencialmente por lo menos hasta que llegue la vacuna?

Hasta que llegue la vacuna, no me puedo poner en riesgo ni por una serie ni por nada, porque la salud es primero. Nos hemos cuidado bastante, nadie se ha enfermado. Si tengo que hacer cine desde mi baño, lo hago. Primero es la salud.

- ¿Esta nueva forma de realizar series resulta efectiva?

Aislados, la serie parece una producción igual o mejor a una que se haría antes de la pandemia. A pesar de todos los problemas que hemos tenido para grabarla, está al mismo nivel de (la película) Utopía.

Quisiera hacer Aislados 2, hay para contar más en una segunda temporada. Es una serie que todos deberían ver para recordar cómo fue la primera fase, porque parece que el peruano ya tiró la mascarilla, por no decir la toalla.

Busco generar conciencia, que la gente despierte y no olvide la primera fase de la pandemia. Me indigna cuando veo las aglomeraciones.

- Entonces, ¿consideras que la reapertura de los cines y teatros con aforo reducido no es una buena medida del Gobierno?

Es importante que se abran los teatros y cines pero creo que ahora no es la época adecuada. Si haces teatro con el 40% de aforo, sabes que estás perdiendo. Me parece que no debieron abrir nada de la cuarta fase en este momento.

- ¿Qué planes tienes para el 2021?

Me encantaría que se haga una segunda temporada de Aislados. Espero poder terminar de grabar la película Reina sin corona sobre el feminicidio en el Perú.

