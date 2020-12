Daniela Darcourt a Tito Nieves: “Gracias por guiarme y caminar junto a mí”

Daniela Darcourt, la salsera más escuchada en Spotify en Perú, ha podido desarrollar su carrera de manera internacional gracias al cantante Tito Nieves y, para agradecer al artista, le ha dedicado unas conmovedoras palabras vía Instagram.

En su publicación, la intérprete de “Señor mentira” reveló que, cuando viajó a Estados Unidos, el ’Pavarotti de la salsa’ le dio la oportunidad de conocer al renombrado compositor cubano Jorge Luis Piloto, creador de exitosas canciones como “Yo no sé mañana”, de Luis Enrique; “Falsas Esperanzas”, de Christina Aguilera; y “Cosas nuevas”, de Gilberto Santa Rosa.

“Les dije que llevaba muchas sorpresas, ¿verdad? Pues aquí está una de ellas: conocer y tener el placer de compartir con uno de los compositores más grandes de esta industria, el maestro Jorge Luis Piloto. Escuchar sus consejos y sus historias, que me diga que me respeta y que se vienen cosas grandes ha sido una de las mejores cosas en este viaje. Prometo no defraudarlo”, escribió la exintegrante de Son Tentación, quien recientemente participó en un spot navideño con Yahaira Plasencia.

Luego, Daniela Darcourt expresó lo feliz que se siente de poder contar con el respaldo de Tito Nieves, uno de los más grandes referentes de la salsa a nivel mundial.

“Gracias a mi amado Tito Nieves por guiarme y caminar junto a mí en esta gran aventura. Cuando mis hijos me pregunten: ‘Mami, ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí?’, solo les diré: ‘Mucha paciencia y buen humor, amores, el tiempo de Dios, siempre ha sido y será perfecto’”, comentó en su Instagram.

Finalmente, la popular cantante peruana alentó a sus seguidores a luchar por sus sueños, con paciencia y dedicación.

