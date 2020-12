Este martes 15 de diciembre, Yo soy fue el escenario de un emotivo momento protagonizado por Steven Mercado, el imitador de Pedro Suárez Vértiz.

Al inicio de la gala, el joven se pronunció para agradecer la publicación que le dedicó PSV a través de Instagram.

“Estoy muy feliz porque Pedro Suárez Vértiz me dedicó unas hermosas palabras... Lo vi (el post) y quedé emocionado, estaba en las nubes, no sabía cómo expresar lo q sentía. Yo decidí entrar a Yo soy porque admiraba mucho a este personaje, di parte de mi vida para que me salga todo a la perfección, para que él sepa un poco de mí y me llevé la sorpresa de que él si seguía mi presentación”, comentó.

Asimismo, Steven Mercado dijo que continuará dando lo mejor de sí mismo en Yo soy para poder enorgullecer al exintegrante de Arena Hash e intentar convertirse en el ganador de la temporada número 28 del programa de Latina.

“No tengo palabras de agradecimiento para el gran Pedro Suárez Vértiz porque no las puedo expresar, pero todo ello lo voy a demostrar en el escenario para que tú, Pedro, te sientas orgulloso de mí. Para mí va a ser todo un honor demostrarte el talento que tengo guardado”, manifestó el participante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.