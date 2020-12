Magdyel Ugaz da mensaje de autoaceptación: “Tu valor no lo mide una balanza”

Magdyel Ugaz, una de las artistas peruanas más activas en redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un motivador mensaje a sus seguidores.

En su publicación, la recordada Teresita de Así es la vida, quien aconsejó cuidar la salud mental por la crisis política, acotó que es necesario e indispensable que todos nos aceptemos tal y como somos, valorando nuestras diferencias y restando importancia a los estereotipos.

“Querido cuerpo: Tú siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres. Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo”, fueron las emotivas palabras en Instagram de la actriz que interpreta a ’La Chafloque’ en De vuelta al barrio.

En tan solo un día, la publicación de Magdyel Ugaz superó los 40.000 ’me gusta’ y consiguió decenas de comentarios en los que los fans destacaron la importancia del mensaje.

Magdyel Ugaz saluda a Lazlo Kovacs por su cumpleaños

Hace unos días, Magdyel Ugaz le dedicó un conmovedor mensaje de cumpleaños a su expareja, el actor Lazlo Kovacs.

“¡Hoy es tu cumple, pirulís! Y lo celebro. Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia. Siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. ¡Te extraño, ven pronto! @laszloloszla”, escribió la actriz mediante su Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.