Su nombre es Pascal, y hace poco lanzó su tema “Pa’ que me la imagine” cuyo videoclip se estrenó este 6 de diciembre en Youtube. El cantante peruano de 20 años es señalado como una de las nuevas promesas musicales en nuestro país.

Él conversó con La República sobre su última canción, así como algunas experiencias dentro de su carrera artística.

Algunas de sus canciones formaron parte del soundtrack de conocidas producciones. Su primer sencillo, “Yo Quiero”, se escuchó en la telenovela En la piel de Alicia.

Así también, ha grabado junto a la modelo, bailarina y locutora Luciana Fuster. Ella apareció en el videoclip de su tema “Quédate un ratito”.

¿Por qué escogiste el género urbano y pop para tu lanzamiento como artista?

Ahora con esta última canción (“Pa’ que me la imagine”) cambié un poco el estilo. En verdad, no es que lo haya escogido, sino que me gusta un montón. Me identifico bastante con eso. Me encanta poder hacer el género que me gusta y que a la gente también le pueda gustar.

¿Qué te hizo decidir dedicarte a la música?

Desde que tenía nueve años fue que me gustó la música. Siempre me ha encantado todo lo que es el arte. He crecido en un ambiente musical. Desde muy pequeño me he nutrido con cosas musicales. A esa corta edad decidí qué quería hacer de grande.

Tu sueño es ganar un Grammy, no es una meta lejana ni imposible…

Si hay esfuerzo y dedicación existirá un montón de posibilidades de no solo ganar un Grammy, sino otros premios. Espero que las cosas salgan bien, de a pocos.

¿Qué tema decidiste abordar en tu última canción?

Cuando me enviaron el primer borrador de la canción me gustó bastante el estilo y concepto. Lo reforzamos bastante. No es la típica canción que habla sobre el chico que va a buscar a la chica, sino que es como la historia ‘al revés’.

La industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por la pandemia, En ese sentido ¿De qué otra manera te reinventaste para que puedas seguir en pie con la música?

La pandemia me chocó bastante. Bueno, a todos los artistas en general. Tenía un montón de proyectos. Estuve invitado a una premiación internacional, pero todo se tuvo que parar. Tenía viajes programados que se cancelaron. Justo había lanzado “Dame tu mano” y estábamos en plenas entrevistas con la prensa. Gracias a Dios las cosas están mejorando y todo se va reabriendo. Para los artistas ha sido súper duro, ya que vivimos de los shows y del público. Este año, para mí, ha sido como una pausa. No hubo mucho avance, pero es entendible por la situación.

En el videoclip de “Quédate un ratito” aparece Luciana Fuster el tema, ¿qué tal la experiencia de grabar con ella?

Con Luciana fue sumamente divertido. No nos conocíamos hasta el día de la grabación. Entramos en confianza muy rápido. La grabación fue bastante divertida. Parecía una fiesta, tal cual como en el video. Ella es súper buena gente, se nota que le encanta lo que hace. Estuve súper feliz con el éxito que fue el video.

¿Qué retos has afrontado al salir de tu país para producir música lejos de casa?

La gente se sorprende porque no escuchan mucho de cantantes peruanos. Normalmente son colombianos, puertorriqueños, o de otros países. Yo era bien tímido, y sentía que me observaban mucho, como si me estuviesen poniendo a prueba, pero al final pude hacer las cosas bien. Cada vez me conocían más y nos llevábamos bien. Poder salir de Perú me ayudó a conocer gente, producir fuera del país y hacer crecer mi trabajo. Hacerme un nombre en la escena musical.

Muchos artistas peruanos prefieren grabar sus canciones en el extranjero, ¿Por qué crees que se da esto? ¿No hay oportunidad en el Perú? ¿Crees que es un tema de infraestructura?

La industria acá es chiquita. Yo conozco algunos productores que son buenos, pero las oportunidades son limitadas a diferencia del extranjero. Y me he dado cuenta bastante, de esto, desde afuera. Hay más gente involucrada y muchas más ideas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.