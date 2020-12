Falleció Jaime Camil Garza, padre de los actores Issabela y Jaime Camil

El 6 de diciembre, el reconocido periodista Dario Celis confirmó en su cuenta de Twitter la muerte del empresario mexicano Jaime Camil Garza, padre de los actores Issabela y Jaime Camil.

Minutos después, la noticia fue corroborada por el creador de contenido en YouTube Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, quien sumó sus condolencias a la familia Camil.

Hace unos minutos murió Jaime Camil Garza. A su familia y amigos nuestras sentidas condolencias. Jaime te vamos a extrañar y gracias por toda tu generosidad. — Darío Celis (@dariocelise) December 7, 2020

Posterior a ello, Sergio Mayer, esposo de Issabela Camil, confirmó la triste noticia, sin revelar la causa exacta que produjo el deceso de Jaime Camil Garza.

“Con lágrimas en mi corazón lamento mucho que JC ya no seguirá luchando. [...] En cualquier momento deja de luchar. Gracias por tu cariño siempre”, expresó.

No obstante, sus palabras fueron criticadas al considerar que no poseían tacto y que, de alguna forma, parecía ‘culpar a Jaime Camil Garza por no seguir vivo’, según apuntaron varios usuarios.

Con lágrimas en mi corazón lamento mucho que JC ya no seguirá luchando.



En cualquier momento parara su corazón, fue tan generoso que nos permitió a todos y a cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento deja de luchar. Gracias por tu cariño siempre — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) December 7, 2020

Una hora después, Sergio Mayer, quien también es Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, publicó otro mensaje calificando a su desaparecido suegro como “uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México”.

Como se recuerda, el padre del actor Jaime Camil había sido ingresado de emergencia en un hospital de Acapulco en Guerrero, ya que su situación era de gravedad. Tras el anunció de su muerte, el portal Quien.com dijo que fue por complicaciones a la vesícula.

Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) December 7, 2020

