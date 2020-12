Shakira estrena videoclip de “Girl like me” junto a Black Eyed Peas

¡Tremendo éxito! Shakira alegró a todos sus seguidores al estrenar el video de su canción al lado de los Black Eyed Peas, “Girl like me”.

Esta mañana del 4 de diciembre, la cantante colombiana y la reconocida banda musical sacaron a la luz el clip de su nuevo hit.

A través de sus redes sociales, la intérprete anunció el lanzamiento de esta nueva producción.

“¡Nuevo video, “Girl like me” con los Black Eyed Peas! Me divertí mucho con este, ¡Espero que les guste ver, tanto como a nosotros filmar!”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram, invitando a todos sus fans a que disfruten de este material audiovisual.

Por su lado, el grupo estadounidense también anunció el estreno en sus redes sociales.

“¡Entonces me dicen que estás buscando a una chica como Shakira! ¡El video GIRL LIKE ME ya está disponible!”, se lee en la publicación.

Este videoclip ha sido bien recibido por todos los seguidores de ambas estrellas musicales, pues a tan solo una hora de su estreno, obtuvo más de 250.000 reproducciones en YouTube.

Como se sabe, esta canción es la colaboración que unió a Shakira con Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo y J Rey Soul; la nueva vocalista de la agrupación, y forma parte de su más reciente proyecto discográfico Translation.

Asimismo, en un momento, Will.I.Am comentó acerca de su experiencia al trabajar con la intérprete barranquillera.

“Esta chica es la definición de música. He trabajado con todos: Whitney Houston, Michael Jackson. Y nunca he experimentado tanto detalle. ¡Y dirige como si estuviera enseñando!”, aseguró Will.I.Am, según mencionó el diario El Tiempo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.