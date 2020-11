Juliana Oxenford dará exposición virtual para la Universidad de Arkansas

Juliana Oxenford, quien por el momento se encuentra alejada de las pantallas tras dar a luz a su segundo hijo Mateo, continúa trabajando, pero desde casa.

A través de su Instagram, la exconductora de ATV contó que dará una charla para la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Como parte de su labor periodística, Oxenford hablará sobre cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a Perú.

Asimismo, en su post, Juliana Oxenford comentó que aprovechó en buscar material informativo mientras sus hijos son cuidados por el papá. A pesar de su experiencia profesional, la comunicadora confesó sentirse nerviosa.

“Bebé duerme, hija juega, esposo trabaja en casa y yo aprovecho para terminar de ordenar ideas y conseguir datos actualizados sobre situación del Perú y otros países de Latinoamérica con relación a la COVID-19. Mañana (hoy lunes 30 de noviembre) al mediodía es mi exposición virtual para la Universidad de Arkansas. Qué nervios”, escribió en su perfil de Instagram.

Como se recuerda, Juliana Oxenford está dedicada, por el momento, a la crianza de sus hijos, pero sobre todo del segundo, con quien, según indicó, disfruta de la experiencia de la lactancia.

“Dar de lactar es un sacrifico que solo una mamá puede hacer. Dar de lactar es una experiencia tan difícil como maravillosa y —en mi caso— no me arrepiento de no haber tirado la toalla con María y tampoco ahora con Mateo”, comentó en sus redes.

“Amamantar a tu bebé es un acto de amor que requiere —entre otras cosas— perder todo tipo de comodidad y vergüenza”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.