Andrea Luna sobre su papel en Princesas: Espero que no odien mi personaje

El 1 de diciembre, América Televisión estrenará su esperada telenovela Princesas con un gran elenco de actores en el que destaca Andrea Luna en el rol de Zamara Machuca, una de las villanas de la historia protagonizada por Fiorella Pennano, Tatiana Calmell del Solar, Priscila Espinoza y Flavia Laos.

Sobre su personaje, la actriz peruana escribió en su cuenta de Instagram:

“Zamara es ambiciosa y envidiosa. Tiene un corazón oscuro lleno de resentimiento y mucha ira. Sin embargo, utilizará su encanto y belleza para conquistar a su príncipe azul y envolverlo en sus mentiras”.

Por otro lado, a través de un comunicado, Andrea Luna pidió a la audiencia separar a la actriz del personaje.

“Solo espero que no me juzguen por mi personaje, que es medio oscuro. Utiliza ese lado angelical, que tengo yo y siento que he explotado gracias al personaje como está escrito. He explorado ese lado medio gatuno”, dijo.

También explicó lo tenso que resultó grabar en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Rodar en pandemia ha sido todo un reto para todos. Hemos estado protegidos con todas las medidas de seguridad. Nosotros empezamos a grabar en diciembre del 2019, y lo hicimos enero, febrero y lo que quedo de marzo. Gracias a Dios, ya se habían hecho escenas como la de los bailes, donde había mucha gente”.

“Hay escenas que quedaron pendientes, y las hicimos con mucha seguridad en agosto cuando retomamos las grabaciones. Hubo escenas que tuvieron que replantearse, porque eran en exteriores. De ese modo, terminamos de completar la telenovela. Ha sido un gran trabajo, pero al mismo tiempo todo un reto”, precisó.

