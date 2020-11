Nominados Grammy 2021: Beyoncé, Dua Lipa, Harry Styles y más en la lista

Este martes 24 de noviembre, los organizadores de la 63 edición de los Grammy Awards 2021 anunciaron la lista completa de los nominados, que fueron repartidos en 83 categorías musicales.

Beyoncé encabeza la lista con nueve nominaciones, lo que la convierte en la mujer con más reconocimiento de la historia. A la famosa cantante le sigue Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch con seis menciones cada uno.

No obstante, el gran ausente en la lista fue The Weeknd. Mientras que Justin Bieber, Billie Eilish y Dua Lipa figuran en la categoría pop.

This doesn’t feel real!!!!! 6 GRAMMY NOMS!!! WHAT IS THIS LIFE!!!! I CAN’T BELIEVE IT!!! 6!!!!! MY HEART IS RACING AND IM IN TOTAL SHOCK! IM BEAMING AND FIZZING!!!!!! THANK YOU SO MUCH FOR ALL THE LOVE AND THE SUPPORT! 😭😭😭😭😭😭😭 THANK YOU @RECORDINGACAD !!!!!!!!! pic.twitter.com/f1vUOVqOLU