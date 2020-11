Mónica Sánchez exige reforma de la PNP tras casos de abuso de autoridad

Mónica Sánchez fue una de las artistas que participó activamente en las marchas nacionales que se desarrollaron hace unos días para protestar con el régimen de Manuel Merino, por lo que pudo comprobar, de forma fidedigna, los abusos que cometieron diversos agentes de la PNP.

Ahora, tras las lamentables muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y los casos de personas que resultaron heridas, la actriz se pronunció mediante su cuenta oficial de Twitter.

En su publicación, la popular Malena de De vuelta al barrio hizo énfasis en que es indispensable realizar una reforma en la Policía Nacional del Perú para finalmente poner fin a la violencia innecesaria ejercida por los efectivos policiales.

“Asesinato, abuso de poder, tocamientos indebidos, comportamiento irregular, corrupción, asedio a los familiares de las víctimas. ¿Qué más tiene que pasar? ”, aseveró Mónica Sánchez, junto a los hashtags #ReformaPolicialYa y #Urgente”.

A su turno, este lunes 23 de noviembre, por la noche, el presidente Francisco Sagasti anunció que nombró a César Augusto Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la PNP.

Mónica Sánchez resalta el papel de jóvenes en marchas

A mediados de noviembre, Mónica Sánchez reconoció el papel que desempeñaron los jóvenes en las protestas a favor de la lucha por el respeto y la democracia en el Perú.

“Los jóvenes de ahora no tienen ningún estigma. No les asusta que les digas terrorista ni comunista, porque no vivieron las épocas de terrorismo. La nueva generación tiene acceso a la información de manera global, no puedes ocultarles la información”, señaló, durante una entrevista para el programa América Hoy.

