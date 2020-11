Cassandra Sánchez a Deyvis Orosco: “Me volví a enamorar del hombre tras el artista”

El 22 de noviembre, Cassandra Sánchez, novia de Deyvis Orosco, publicó en su perfil de Instagram un cariñoso saludo expresando la admiración que siente por el cantante de cumbia, a quien elogió por saber reinventarse como artista en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

“¡Feliz Día del Músico! Sé que este año no ha sido fácil para ti, pasar de viajar cinco veces por semana a quedarte en casa sin poder compartir con tu público y hacer lo que amas ha sido difícil”, se lee en la publicación.

“Sin embargo, te he visto reinventarte sacando nuevas canciones y haciendo un concierto virtual sin precedentes”, dijo en referencia al show El regreso, que el ‘Bomboncito de la cumbia’ realizó en octubre, y al lanzamiento de la canción “Amor a primera vista” junto a Corazón Serrano, cuyo videoclip sobrepasa los tres millones de reproducciones en YouTube.

“Cambiaste la mentalidad de un año perdido por un año de siembra, demostrando una vez más que todo depende de nosotros”, escribió Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton.

En ese sentido, la futura esposa de Deyvis Orosco confesó que está más enamorada del artista.

“Dicen que hay momentos en los que uno se enamora más de su pareja y este año (que aún no acaba) ha sido para mí una etapa en la que me he vuelto a enamorar del hombre que vive detrás del artista”, indicó.

Finalmente, la hija de Jessica Newton resaltó una vez más las cualidades del cantante expresando: “[Eres] un hombre enfocado en el ‘hacer’ sin dejarse caer en lamentos y solo buscando sacar adelante a su familia musical y directa. Estoy orgullosa de ti y de todo lo que esta por venir”.

