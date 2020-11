A pocas semanas de su tan esperado concierto virtual, RBD lanzó, después de doce años, su nuevo tema “Siempre he estado aquí”, que a pocas horas de su estreno se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

Ante este gran éxito que ha logrado esta canción, Christopher Uckermann reveló que no descarta la posibilidad de que la banda mexicana lance un nuevo disco.

“Musicalmente sí he estado en un proceso de composición, haciendo temas y, gira tal vez no, pero no descarto un nuevo disco de RBD, claro que sí. Siempre está la posibilidad de hacer más música”, sostuvo el cantante para el portal A los 40.

Asimismo, mencionó que por la carrera individual que emprendió cada miembro del grupo no pudieron reunirse anteriormente.

“Durante todos estos años ha habido gente que ha querido hacer el reencuentro, pero obviamente no se ha podido. Cada uno tiene su carrera, cada uno cogió su camino después de todo lo que se vivió con este fenómeno. Sin embargo, recientemente se me ocurrió una idea: no podemos hacer gira, pero podemos hacer un evento que no interfiera con nuestros tiempos y nuestros proyectos”, mencionó.

“Lo hablé meses atrás con Guillermo Rosas (quien fue manager del grupo) y también lo tenía en mente, así que lo logramos hacer. La idea era que estuviéramos los seis, pero Poncho tenía proyectos y no quiso hacerlo. Y Dulce como va a dar a luz tampoco. Decidimos hacer este tributo de RBD en un concierto virtual increíble con una tecnología que no se ha visto mucho. Vamos a hacerlo en un solo lugar, pero lo vamos a llevar a todas las partes del mundo”, agregó.

Finalmente, el cantante aseguró que en el evento Ser o Parecer todos los fanáticos de RBD podrán disfrutar de sus emblemáticos temas como Rebelde, Solo quédate en silencio, Sálvame, y más.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.