Latin Grammys 2020: Pitbull y su homenaje a profesionales de primera línea

El cantante interpretó “I believe that we will win”, tema con el que quiso enviar un mensaje de esperanza al mundo y a todas las personas afectadas por la enfermedad. Foto: composición AFP

El rapero Pitbull protagonizó un musical en los Latin Grammys 2020 junto a un grupo integrado por profesionales de diversas áreas que combaten a la COVID-19.