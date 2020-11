Karol G desmiente ruptura con Anuel AA, con romántica foto

Karol G y Anuel AA han conformado una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo en la actualidad. Sin embargo, en setiembre pasado, empezaron a surgir rumores sobre una supuesta ruptura.

En el noveno mes del 2020, muchos creyeron que el amor entre los intérpretes de “Secreto” había llegado a su fin, pues ambos dejaron de compartir imágenes juntos y de dedicarse mensajes en sus respectivas redes sociales.

Además, otro de los motivos por los que se pensó que la relación habría terminado fue que el puertorriqueño dejó de seguir a la colombiana en Instagram y de darle ‘me gusta’ a las publicaciones de la misma.

Afortunadamente, para los fans, el último lunes por la noche Karol G compartió en sus historias de Instagram una publicación con la puso fin a todos los rumores de separación con Anuel AA.

La intérprete de “Bichota” publicó la pintura de una pareja desnuda navegando en un velero, acompañándola con la frase “Tú me dices, Anuel” y un emoticón con ojos de corazón.

Karol G es la mejor artista latina en los MTV Europe Music Awards 2020

El pasado lunes 9 de noviembre se llevaron a cabo los MTV Europe Music Awards 2020, donde la colombiana Karol G resultó ganadora de la categoría mejor artista latina.

“Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento superorgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos”, expresó en parte de su mensaje de agradecimiento.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.