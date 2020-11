Sofía Aragón, Miss Mexico 2020, denunció malos tratos en Mexicana Universal

El 16 de noviembre, la actual Miss México 2020, Sofía Aragón, denunció en Instagram haber sido víctima de violencia simbólica por parte de Lupita Jones, directora y fundadora del certamen Mexicana Universal.

Bajo el título ‘La verdad detrás de mi corona’, la modelo de 26 años reveló en un video de 30 minutos que no recibió ningún tipo de apoyo económico durante su preparación para representar a México en Miss Universo.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo: ‘Para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso”, expresó.

Sofía Aragón, Miss México 2020, dijo que recurrió a sus ahorros para asumir todos los gastos y, además, señaló que el contrato firmado con Lupita Jones no le permitía trabajar en otras campañas.

Según explicó, la situación se agravó por la crisis global del coronavirus (COVID-19) y llegó a un punto crítico donde no tenía dinero para comprar alimentos.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional y espiritual. Yo le hablaba llorando diciéndole: ‘Te enseño mi refri, vacío. Te enseño mi cuenta del banco’, tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”, continuó.

En otro momento, la segunda finalista de Miss Universo 2019 contó que padeció endometriosis (crecimiento de tejido anormal en el útero) y que Lupita Jones se rehusó a prestarle apoyo para cubrir sus gastos médicos.

“Le decía: 'Por favor, necesito ir al doctor, no tengo con qué’. Me decía: ‘Sorry, no hay’”, detalló.

La reina de belleza mexicana relató otros incidentes (como su entrada a TV Azteca) que terminaron por quebrar su relación con la Miss Universo 1991, hasta el punto en que esta última le retiró la palabra y eliminó de sus redes sociales. Finalmente acotó que empezaron a ignorarla en todas las actividades relacionadas con su rol en Mexicana Universal.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.