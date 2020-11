Samahara Lobatón celebra primer mes de su bebé al lado de su familia

Samahara Lobatón atraviesa felices momentos al lado de su pareja y su pequeña Xianna, quien cumplió un mes de nacida el último 15 de noviembre. La joven pareja no dudó en celebrar la vida de su bebé con una reunión familiar a la que asistieron Melissa Klug, Abel Lobatón, entre otros familiares de la ex chica reality.

A través de Instagram, Samahara Lobatón compartió imágenes de la decoración rosa que realizó en su hogar y dedicó un emotivo mensaje para su primogénita.

“Amor de mi vida, feliz primer mes, eres un ser de luz magnífico, un angelito y te mereces todo en esta vida, te has robado mi corazón. No sabía que podía amar así como te amo a ti. Eres la reina de mi vida y lo mejor que me ha pasado”, escribió la excombatiente sobre una fotografía de su bebé.

Momentos después, Samahara Lobatón publicó instantáneas al lado de sus hermanas Gianella Marquina Klug, Melissa Lobatón y el pequeño hijo de Jefferson Farfán. A su turno, Youna también usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el feliz momento que vivió al lado de su familia.

Como se recuerda, la segunda de las engreídas de Melissa Klug se convirtió en madre por primera vez el pasado jueves 15 de octubre, meses después de enfrascarse en una mediática gresca con su familia. Sin embargo, las diferencias pasaron a segundo plano debido a la llegada de la nueva integrante.

