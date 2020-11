Cynthia Klitbo se muda a Perú tras finalizar contrato en Televisa

¡Nuevo reto! Cynthia Klitbo sorprendió a todos sus seguidores al revelar, en una entrevista con el programa De primera mano que se mudó a Perú por asuntos laborales.

Durante la conversación, la actriz mexicana contó que permanecerá en nuestro país por cinco meses para formar parte de una comedia, la cual constará de tres temporadas.

Adelantó que realizará una sitcom en donde interpretará a una frustrada mujer dedicada al espectáculo, pero que es vetada en México.

“Está muy divertida, por un lado, siempre he querido ir a otros lugares, pero no he podido”, señaló en la entrevista.

El contrato de exclusividad que tenía Cynthia Klitbo con Televisa llegó a su fin a finales de mayo. Tras ello, la artista decidió considerar el proyecto para grabar en Perú por lo que se encuentra instalada en un departamento de Miraflores, según lo que detalló.

“Tiene vista al mar, está en Miraflores, todo eso que ves atrás son palmeras y playa, estoy muy contenta”, detalló al periodista de espectáculos.

“Me hace ilusión, Lima es muy bonito... son cinco meses”, señaló Cynthia Klitbo sobre su nuevo lugar de trabajo. El conductor Gustavo Adolfo Infante aprovechó para preguntarle cómo lo está pasando en Lima.

Finalmente, la actriz contó que su hija, su asistente y sus perritos han viajado con ella y aunque su relación con el YouTuber Rey Grupero va ‘viento en popa’, le vio el lado positivo a la separación, ya que ambos tienen muchos proyectos en medio de la pandemia.

