Stephanie Valenzuela tras denunciar violencia: “Tengo miedo porque soy extranjera”

Stephanie Valenzuela brindó una entrevista al programa Venga la alegría, donde se refirió a la denuncia por agresión que le interpuso al actor Eleazar Gómez.

El famoso intérprete que perteneció a Televisa se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde pasará dos meses de prisión preventiva, mientras dure el proceso jurídico.

Cuando le preguntaron a la ex chica reality si sentía temor, debido a que existe la posibilidad de que Eleazar Gómez quede en libertad, ella respondió: “Sí tengo miedo porque soy extranjera y a pesar de todo, amo a los mexicanos (…) He tenido el apoyo del consulado peruano”.

La modelo peruana contó que se comunicó con la mamá del actor y Zoraida Gómez, hermana de Eleazar. “Me escribió bastante bien, le expliqué las cosas (…) Ellas son muy respetuosas. Le dije que no me tiene que pedir disculpas porque no me ha hecho nada”, explicó.

La progenitora del actor de Rebelde está delicada de salud. “Me da mucha pena porque sé que ella la ha pasado mal. No tengo corazón para verla ahora. Al margen que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, pues a nuestras familias les rebota. Siento muy feo por la señora”, agregó Stephanie Valenzuela.

En una conferencia de prensa, la modelo aseguró que continuará con la denuncia contra su expareja. “Lo perdono porque no voy a cargar con rencor en mi corazón. Si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores, será decisión de ellos. Cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Por mi parte, no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, expresó Valenzuela.

