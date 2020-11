La Voz 2020: así fue la presentación del joven peruano en la batalla final

La Voz 2020 de España llegó a su etapa final este viernes 13 de noviembre a través de la señal de Antena 3. El peruano Luis Ángel Vizcarra, de 21 años, se convirtió en uno de los finalistas al ser elegido por la famosa Laura Pausini.

El joven cantante se enfrentó a Carlota Palacios con la canción “Señorita”, de Shawn Méndez y Camila Cabello. Ambos interpretaron el mismo tema, pero cada quien demostró su estilo en el escenario.

Laura Pausini y Carlos Rivera, el coach y asesor de los dos competidores, aplaudieron la presentación y expresaron comentarios positivos.

“Los dos tienen 21 años y no son profesionales. Cantan en casa. Entonces es muy importante porque estamos escuchando grandes voces, grandes talentos. Ellos no tienen experiencia y eso me hace… Carlota es muy lista, es una leona y la sorpresa de esta noche es Luis Ángel. Has hecho un buen trabajo, estamos orgullosos de ti”, fue la opinión de Laura Pausini tras la presentación del peruano.

Por su parte, el cantautor español Pablo López le dijo a Luis Ángel Vizcarra: “Tienes una capacidad tremenda y te admiro, tienes muchísimo mérito”.

Luego elogió la presentación de Carlota Palacios: “Ella es un escenario, el dominio, su estado… Tienes la humildad de saber estar en un lugar pequeño para dominar un universo”.

Sin embargo, Laura Pausini fue quien dio el veredicto final entre el joven peruano y la competidora. “La persona que en este momento está viviendo sus coincidencias mejor es… Carlota”, sentenció la cantante italiana.

Fueron ocho los dúos que se enfrentaron en la batalla final de La Voz, estos recibieron la enseñanza de los maestros: Antonio Orozco, Pablo López, Laura Pausini, Alejandro Sanz y Antonio Orozco. También estuvieron presentes como asesores: Sebastián Yatra, Carlos Rivera, Mala Rodríguez y Tini.

Peruano pasa las audiciones a ciegas de La Voz 2020

Luis Ángel Vizcarra, de 21 años, cautivó a Laura Pausini en las audiciones a ciegas al interpretar el tema “Earned it", de The Weeknd. Esta fue la primera presentación del joven peruano que radica en Toledo, España.

