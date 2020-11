Manongo Mujica: “Que nuestra cultura no está al nivel del extranjero es falso”

Manongo Mujica y el músico noruego Terje Evensen llevaron sus grabadoras al desierto de Paracas y durante cinco días reunieron material para el disco ‘Paracas ritual’. Después de escuchar ‘El origen’, el primer track, parece que su intención es que cada peruano quiera visitar la reserva. “Eso tiene un lado bueno como un lado malo”, nos dice por la pandemia. “Que dejen inmóvil la belleza del desierto por un largo rato (ríe)”. El fundador de Perú Jazz viajó con el noruego hace más de un año. “Yo ya tenía un material único y me di cuenta de que en Perú nadie había desarrollado este campo atmosférico sonoro visual que tiene en sus reservas naturales. Terje era obseso músico con los detalles y de recrear las luminosidades que te da el paisaje. Dije: ‘he encontrado un socio de por vida’, porque recién estamos redescubriendo el material”.

Para Manongo, el hecho de haber encontrado un socio en el extranjero podría responder a que los peruanos estamos viendo más hacia afuera que interesados en nuestra propia cultura. “Tenemos que respondernos qué pasa con nuestra autoestima, lo de afuera nos atrae más y pensamos que nuestra cultura no está al nivel ‘de’, y eso es totalmente falso, ficticio. Creo que tiene que ver con la educación. No nos han transmitido con pasión la grandeza de nuestras culturas. O sea, nos han contado la historia al revés, la historia europea, de los conquistadores, ¡Europa tendría que venir a aprender! Cuando regresé a Perú, me sentí un extranjero, hablaba de Paracas a la gente de Lima y me decían: ‘Pero si no hay nada’. Y yo decía: ‘¡Qué tal ceguera!’. He seguido visitando lugares remotos porque me he dado cuenta de que es un material infinito”.

Por ahora, celebra especialmente las nominaciones al Grammy que consiguieron sus colegas peruanos en las categorías Mejor Álbum Folclórico y Mejor Álbum de Latin Jazz. “Siempre supe que Susana Baca era una artista extraordinaria. Y me encantan (estas nominaciones) porque Perú Jazz fue la primera banda que fusionó los ritmos afro con el jazz, con el rock. Llevamos el sonido del jazz peruano por todo el mundo”.

“Lo que sucede en Paracas es de interés nacional”

El percusionista está luchando para impedir la construcción de un almacén de concentrado de minerales en la bahía. Sostiene que a pesar de que reunieron más de 160 mil firmas no han tenido respuestas. “Me pone los pelos de punta. No puedo creer que personas del nivel del señor Alejandro Neyra se puedan quedar calladas ante la amenaza que está teniendo la Reserva. Ni una sola respuesta, ni del presidente ni del ministro. Este es un país donde cada uno está encerrado en su feudo y nadie se comunica con nadie, pero esto es de interés nacional”.

Mujica, que ha tenido “el privilegio” de vender un dibujo que le hizo Pablo Picasso, podría escribir un libro escolar con lo que le dijo el pintor, quien tuvo como influencia el arte de los antiguos peruanos. “Me salvó la vida el maestro Picasso en un momento difícil de mi vida en Londres. Es una idea hermosísima hacer un pequeño libro porque los niños tienen que descubrir que ese arte milenario está emparentado con el arte más sofisticado occidental”.

La música también le está “salvando la vida ante la indignación”, agrega. “Puedo transformar eso en una propuesta auditiva que de alguna manera preserva la naturaleza sin que nadie se atreva a pisotearla. El disco ‘Paracas ritual’ es como un grito silencioso que está hablando de que este paisaje sonoro ancestral estará para siempre en el alma de todos los peruanos. Este disco es como un testimonio de que tiene que venir un noruego al Perú y unirse con un peruano para que el mundo sepa que la sonoridad y la magia del desierto de Paracas es un punto de partida para crear una nueva música”.

