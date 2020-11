Dulce María celebra aniversario de bodas con foto de su embarazo

Dulce María se encuentra en la recta final de su embarazo y lo volvió a presumir en una publicación por motivo de su primer aniversario de bodas con Paco Álvarez.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de RBD escribió un tierno mensaje para celebrar la fecha tan especial en que se unió a su esposo y padre de su primer bebé.

“Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé, el fruto vivo de nuestro amor, inmenso amor, y empezar a formar nuestra familia. Recuerdo todas las emociones de hace un año, donde dijimos sí para siempre ante Dios. Te amo y agradezco cada segundo junto a ti. Te amo eternamente @pacoalvarezv. Que sea el primer año y podamos festejar toda la vida”, fue el emotivo mensaje que dedicó Dulce María a su esposo.

Por su parte, Paco Álvarez también recurrió a Instagram para referirse a su aniversario de bodas.

“Hoy (lunes) 9 de noviembre es nuestro aniversario, no hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero, sobre todo, en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti. Has estado en mis enfermedades, en mis tristezas y has sido mi cómplice en todos los momentos felices. Aún recuerdo ese día que ante Dios nos unimos como esposos. Y ahora, un año después, la vida nos sorprende con una Bebé hermosa que está por nacer y la bendición de una familia”, escribió.

