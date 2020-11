“Cuando pienses en volver” de Pedro Suárez Vértiz casi no fue lanzada

“Cuando pienses en volver” de Pedro Suárez Vértiz ha vuelto a sonar con fuerza, ya que fue la canción elegida para un spot sobre la reactivación del turismo interno. Sin embargo, este querido tema casi no ve la luz.

El cantautor contó a través de su cuenta oficial de Instagram que la nostálgica producción pasó por focus group antes de su lanzamiento de promoción. No obstante, las personas que lo escucharon lo rechazaron.

“Escoger qué canción de tu nuevo álbum debes hacerle vídeo, o lanzar como primer tema promocional en las radios, es la jugada más delicada en la carrera de un músico”, afirmó Pedro Suárez Vértiz.

“Cuando pienses en volver” estaba planeado para ser el primer single del disco “Play” del rockero, pero la encuesta no le favorecía.

“Si la canción no hace química con el público (no importando que sea buenísima), si no genera un flechazo colectivo, toda la campaña pierde el 80% de su poder. Por ello, la investigación para saber cuál es la canción indicada es fundamental”, explicó Pedro Suárez Vértiz.

“Primero, se deben dejar fuera los gustos del artista y someter el álbum a por lo menos 5 focus group de distintos segmentos sociales con 30 segundos de chance por canción. Pero, además, y quizás lo más importante, es contar con la asistencia de personas que, sin ser músicos, saben por puro instinto qué tema va a pegar”, agregó.

A pesar de que la canción fue rechazada, Pedro Suárez Vértiz confió en su instinto y la lanzó.

“Curiosamente ‘Cuando pienses en volver’ no fue jamás considerada en los resultados de ningún focus group. Es más, hasta me dijeron ‘¿Qué haces tú haciendo una saya?’ Sin embargo, fui contra todas mis teorías y lo arriesgué todo, lo invertí todo, por algo en lo que yo solo creía. Y le di un revés al destino”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.