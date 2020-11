Austin Palao no teme críticas por incursión en la música: “Sé muy bien a dónde quiero ir”

Hace un par de semanas, Austin Palao, joven participante de Esto es guerra, sorprendió a sus seguidores al lanzarse como cantante del género urbano con el tema “Ella”.

Tras su incursión en la música, el novel intérprete aspira a convertirse en un artista reconocido a nivel nacional e internacional, pero es consciente de la paciencia y el esfuerzo que ello requiere.

En conversación con La República, Austin Palao habló acerca de sus próximos proyectos, la grabación del videoclip de “Ella” y la posibilidad de alejarse de Esto es guerra para dedicarse por completo a su faceta como cantante.

Hace poco estrenaste “Ella”, tu primer sencillo, ¿cómo te animaste a incursionar en la música?

Formé parte de una boyband y eso me sirvió para definirme por esta pasión que me gusta desde pequeño. Cuando salí del grupo, se me propuso hacer algo como solista, entonces comencé a buscar disqueras buenas. Así fui a parar a Medellín, en Colombia, para grabar mi primer sencillo.

Cuéntanos un poco más sobre “Ella”, ¿el tema está dedicado a alguien?

La canción no está dedicada a alguien en específico. El tema trata sobre un chico tranquilo que por las noches se desinhibe y se divierte. Es una canción súper limpia, no hay muchas cosas fuertes.

¿Eso quiere decir que pretendes hacer un reguetón más suave?

Claro, sin perder la esencia de lo urbano. Hay formas de redirigir las cosas y, como las fui manejando con el equipo, me pareció perfecto.

Grabaste el videoclip de “Ella” en Medellín (Colombia), ¿cómo viviste esa experiencia?

Estuve allá alrededor de tres días, me pareció una ciudad súper linda. Me encantó la vibra, ir al estudio y conocer a los profesionales. Fue una experiencia de aprendizaje muy gratificante.

Debes tener algunos ídolos o referentes musicales, ¿con quiénes de ellos te gustaría colaborar?

Tengo tres grandes referentes. Me gustaría grabar algo con Piso 21, Manuel Turizo o con Maluma, porque me gusta bastante la línea que ellos manejan, por el ‘feeling’ y muchas otras cosas.

Últimamente se han lanzado ‘feats’ entre salseros y artistas urbanos...

La salsa también es algo que me gustaría hacer bastante, sería agradable saltar en otros géneros.

Al igual que tú, Jota Benz y ‘Pancho’ Rodríguez son integrantes de Esto es guerra y también artistas urbanos, ¿te gustaría grabar algo con ellos?

Sí, yo feliz porque son mis compañeros de trabajo, así que me gustaría hacer algo con ellos, pero a lo grande y en la misma línea que sigo.

De alguna manera, los artistas peruanos buscan que se reconozca su trabajo a nivel internacional...

El fin es que la gente de otros países voltee y diga ‘En el Perú hay bastante talento’ porque es así, esa es la mira para crecer en conjunto.

¿No le temes a las críticas que puedan surgir contra ti?

No sería la primera vez que me critiquen y, si me afectara tanto, no me hubiese lanzado a trabajar en TV. Lo que venga de gente envidiosa que no tiene nada que hacer con su vida es irrelevante, prefiero no leerlo porque me quita energía y tiempo. Yo tengo las cosas claras y sé muy bien a dónde quiero ir.

Debes estar muy ocupado entre tu música y Esto es guerra, ¿Podría ser que te retires del programa en el futuro?

De momento, mis tiempos no son tan complicados porque recién me estoy lanzando, pero, si en el futuro me toca irme, lo haré con mucha felicidad, al llevarme los mejores momentos que viví en el programa número uno a nivel nacional, que es Esto es guerra.

¿Cuál crees que es la clave para poder triunfar como artista?

La base de todo es ser auténtico. La gente se da cuenta cuando algo es mentira o verdad. Lleva tiempo encontrar tu línea, pero tienes que equivocarte y volver a empezar hasta que la halles, es parte del proceso.

¿Cuáles son tus próximos proyectos en la música?

Ya tengo grabadas dos canciones que necesitan videoclip, pensaba lanzarlas a fines de enero. Además, gracias al lanzamiento (de “Ella”) personas de dentro y fuera del país han volteado a ver mi trabajo y eso me llena de felicidad, porque significa que estoy haciendo las cosas bien.

