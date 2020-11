Stephanie Valenzuela tras denunciar a Eleazar Gómez: “Sé que de esta me levanto”

El 7 de noviembre, la modelo Stephanie Valenzuela actualizó su cuenta de Instagram con una publicación en la que hace referencia a la denuncia que realizó dos días atrás contra su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez por intento de feminicidio.

Junto a su mensaje, Tefi Valenzuela, de 30 años, publicó una fotografía con su mascota, una dálmata de nombre Cumbia, al que señala como uno los seres que le da fortaleza.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió.

Seguidamente, Stephanie Valenzuela agradece las muestras de apoyo que recibió después de hacer publicó su caso, situación que también resaltó el día anterior en sus historias de Instagram, aludiendo la celeridad de las autoridades mexicanas que atendieron su denuncia.

No obstante, en este nuevo agradecimiento la modelo y cantante se dirigió a sus 2,5 millones de seguidores en esta red social para decirles que superará esta experiencia y pronto volverá a reír, tal y como aparece en la foto con Cumbia.

“Gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto. Los quiero”.

Entre las primeras celebridades que reaccionaron y comentaron la publicación de Stephanie Valenzuela se destaca el rockero Ezio Oliva y la exintegrante de Agua Bella y actual jurado del reality Yo Soy, Maricarmen Marín.

Por su parte, la cantante peruano-mexicana Sandra Muente escribió: “Mucha fuerza para este momento preciosa. Te apapacho a lo lejos”.

