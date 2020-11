Doña Peta dona juguetes a hijos de afectados por incendio en galería de SJL

Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, anunció, durante una entrevista con el programa En boca de todos, que regaló juguetes a los hijos de los comerciantes que perdieron sus negocios debido a un incendio en San Juan de Lurigancho.

La progenitora del seleccionado nacional y su familia suelen realizar actividades dirigidas a niños durante las fiestas navideñas, como chocolatadas y entrega de regalos.

Sin embargo, este año la ayuda se enfocó en aquellas familias que se vieron afectadas por el siniestro en una galería en la avenida Canto Grande. Así lo dio a conocer la señora en comunicación con Tula Rodríguez y sus colegas.

“Qué bonita labor... porque esta pandemia ha hecho que bajen las ventas, que sigan en lucha para poder salir adelante y tú, de buen corazón, al lado de tu hijo, poder darles una alegría a sus hijos. Gracias por esta noble causa”, indicó la conductora de En boca de todos.

Doña Peta indicó que tiene la mejor de las intenciones y exhortó a los televidentes a que puedan replicar esta obra, especialmente, durante las fiestas de fin de año.

“Con el cariño de todos los años que venimos a entregar juguetes para los niños. Hay que seguir el ejemplo para que puedan ser felices los niños en esta Navidad”, dijo.

Tula Rodríguez aprovechó la comunicación y agradeció a la madre de Paolo Guerrero por apoyarla durante los difíciles momentos que pasó tras la muerte de su esposo Javier Carmona.

“Tú sabes el cariño que te tengo, Peta. Te debo una gran llamada porque has estado muy pendiente de mí... Gracias por el mensaje tan bonito que me has mandado”, indicó la figura de América Televisión.

