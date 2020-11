Julio ‘Coyote' Rivera narra su experiencia tras superar a la COVID-19

El deportista Julio ‘Coyote’ Rivera reveló que tuvo coronavirus y pese a que tiene algunas secuelas, logró superar la peligrosa enfermedad. Durante un enlace con el programa América Hoy, el hermano mayor de Paolo Guerrero, aseguró que sus constantes actividades físicas lo salvaron de peores consecuencias.

“Yo he sido una de las víctimas de este problema que está afectando a nivel mundial. Yo he pasado esto junto a mi familia, mis hijos también”, comentó el exfutbolista. “Siembre quedan un poco de secuelas, un poco de cansancio. Gracias a Dios soy deportista y eso es lo que me está ayudando, camino en la playa para oxigenar mis pulmones”, añadió al ser consultado por su estado de salud actual.

Julio Rivera también contó que en los inicios de la enfermedad no podía caminar largos tramos debido a la agitación y cansancio que sentía, situación que fue mejorando hasta la actualidad.

Por otro lado, el mediático de 53 años hizo un llamado a la conciencia de los televidentes acerca de los peligros que significa desacatar las recomendaciones sanitarias dadas por las autoridades.

“Por favor tomen conciencia, hasta ahora muchos piensan que todo es una broma, varios amigos han fallecido. Pasé esto con mis hijos, gracias a Dios estamos vivos”, señaló.

