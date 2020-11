Micaela Salaverry es la primera cantante peruana elegida ‘Artista Radar’ por Spotify

View this post on Instagram

Queridos! Miren quién es portada de la playlist #RadarAndinos de @spotifylatam 🤯🙏🏽🥺♥️💥🇵🇪 Esta playlist increíble con artistas emergentes de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y soy la #ArtistaRadar del mes ♥️♥️♥️♥️ estoy demasiado feliz, emocionada y agradecida, poco a poco vamos creciendo y cumpliendo este sueño✨ gracias gracias gracias!!! Tremendo honor! Vayan a seguirla y escuchar artistas que la están rompiendo! @post.pink @franjoantich mi team hermoso 🤩