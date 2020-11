Christian Meier confiesa que puso un alto a su carrera y vida sentimental para criar a sus hijas [VIDEO]

View this post on Instagram

Hoy tuve el placer de conversar con el Christian de verdad , ese que nos enseña la gran persona que es . las personas hay veces solo miran las capas de afuera , pero cuando podemos indagar de ese ser humano qué hay dentro, es cuando nos damos la gran sorpresa de lo más hermoso que podemos conocer en alguien, y es su alma su ser interior ese de carne y hueso que se tapa tras las capas que nos ponen las personas en ocaciones pero que sale a volar libremente en el esplendor dejándonos ver lo que en verdad importa , gracias mil gracias @oliverdog