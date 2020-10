Yahaira Plasencia celebra que alcanzó un millón de vistas con “Ulala” en YouTube

Un nuevo éxito. La cantante peruana Yahaira Plasencia marcó un nuevo récord en su carrera artística al superar el millón de reproducciones en YouTube con el videoclip de su último tema “Ulala”.

El proyecto musical, que realizó en colaboración con los artistas puertorriqueños Randy y Daniel ‘El Travieso’, se convirtió en tendencia en el día de su estreno, lo que generó que el videoclip alcance un millón de vistas en poco más de 24 horas.

A través de Instagram y desde Colombia, país al que viajó para promocionar su canción, Yahaira Plasencia celebró la gran noticia con sus seguidores.

“Gente hermosa, llegamos al millón de vistas con “Ulalá”. Muchas gracias por su apoyo”, expresó. “Quiero agradecerles, en primer lugar a Dios porque me bendice todos los días, no me suelta de su mano, siempre todo sale bien porque lo pongo adelante a él. Gracias a ustedes por tanto apoyo y la aceptación que ha tenido ‘Ulalá’, estoy realmente feliz”, mencionó la salsera peruana en otra de sus historias.

“Ulalá” es un tema con ritmo más urbano que mantiene su esencia en el género de la salsa, con este sencillo la cantante busca su internacionalización, de la mano del reconocido productor musical Sergio George.

“Linda canción todo un hit”, “Estás que la rompes patrona”, “Yahaira, tu canción buenaza un booom”, “Muchos éxitos y sigue adelante Yahaira”, “Felicitaciones Yahaira, sigue adelante, Dios te bendiga”, son algunos de los comentarios de los fans de la intérprete de “Cobarde”.

