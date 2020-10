Pasión de gavilanes: Michel Brown, ‘Franco Reyes’ en la telenovela, confirma segunda temporada

La recordada telenovela colombiana del 2003 Pasión de gavilanes regresará a la pantalla chica con una nueva temporada. Michel Brown, quien dio vida a ‘Franco Reyes’, confirmó la noticia.

En declaraciones a Formula TV, el intérprete reveló que recibió una propuesta para participar en este nuevo proyecto. No obstante, dijo que no la aceptó por una decisión personal.

“La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer”, señaló el actor de origen argentino sobre la telenovela.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, sostuvo sobre su participación.

Han pasado 16 años de su capítulo final, emitido el 14 de setiembre de 2004, y muchos fans de esta telenovela están esperando cómo concluye la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Como se recuerda, esta producción fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La participación antagónica estaba conformada por Kristina Liley, Juan Pablo Shuk y Lorena Meritano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.