Actriz de Emily in Paris habla sobre su lucha contra el cáncer durante su adolescencia

Emily in Paris se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, lo que se generado un gran interés por saber de la vida de los actores del elenco.

La actriz Ashley Park, quien interpreta a Mindy Chen en la serie, brindó una reciente entrevista en la que reveló que vivió una difícil etapa durante su adolescencia. La noticia ha asombrado a muchos de los fans del material audiovisual.

La estrella estadounidense de origen coreano luchó contra el cáncer cuando tenía apenas 15 años. “Muchas veces la gente menciona mi experiencia con el cáncer... No me importa en absoluto hablar de eso. Creo que es muy importante hablar de ello”, declaró la artista para Cosmopolitan.

“Nunca quise ser solo la niña asiática, solo la niña ‘lo que sea’, y luego llegué a los 16 y era la niña calva y la niña enferma”, agregó la también actriz de la adaptación de Broadway de la cinta Mean Girls.

Trató de no enfocarse en los efectos secundarios que le dejaría la enfermedad, pues tenía que continuar ganando fuerzas para combatirla. “No quería saber que podría ser infértil o que mi corazón podría dejar de funcionar o cualquier otra cosa, porque una vez que lo dices, estás pensando en ello”, mencionó.

Para Ashley Park, el mejor apoyo que tuvo para superar esos momentos difíciles fue seguir dedicándose a la actuación. “Cuando pasas por algo así, no quieres que nadie más tenga que vivirlo. Y aunque mi cuerpo haya superado dicha enfermedad, si dejara que me afectase, habría sido como si hubiera ganado... Recuerdo que la gente después de que dejé de estar enferma me decía ‘debes ir a terapia’, pero mi terapia es el teatro”, finalizó.

