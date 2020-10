‘Wicho’ García de Mar de Copas: “El rock no muere, la gente que lo ama va a seguir escuchándolo”

Con cerca de 40 años en la música, Luis Donaldo García Hildebrandt, más conocido como ‘Wicho’ García, ha formado parte de reconocidos grupos de rock como Narcosis y La Banda Azul, asentándose finalmente como vocalista de Mar de Copas.

En tiempos de pandemia, el cantante y sus compañeros de su banda de rock alternativo se alistan para desarrollar su segundo concierto virtual, en el cual presentarán sus temas clásicos y también los más recientes.

En conversación con La República, ‘Wicho’ habló sobre esta próxima presentación, los cambios en el rock y la industria musical y recordó su época junto al fallecido Fernando 'Cachorro’ Vial en Narcosis.

Cuéntanos sobre el próximo show virtual que van a ofrecer, ¿qué nos van a presentar en esta ocasión?

Nuestro segundo concierto virtual Todos los singles: volumen 2 será este 7 de noviembre por Joinnus, con la diferencia de que habrán más canciones de algunos pedidos. No solo vamos a poder ver a la gente sino también interactuar de una manera más fluida.

¿Cuáles son los tipos de entrada y qué incluye cada una de ellas?

Las entradas generales están S/. 49, las vips (S/. 79) que me parece que ya se acabaron, también habían otro tipo de entradas que permitían el ingreso a un meet and greet. Eran muy limitadas porque estaban diseñadas para cubrir ciertos costos fijos.

¿Cómo ingresas a Narcosis y cómo es la transición hasta tu llegada a Mar de Copas?

En 1984, Fernando Vial ‘Cachorro’ me llama para un concierto de Narcosis porque el cantante no estaba disponible. Yo trataba de buscar mi camino, así que fue una coincidencia que él me pidiera que me quedara en el grupo, le puse ciertas condiciones. Una de ellas fue estructurar las canciones y producirlas para que dijeran algo más concreto. Lo hicimos. Ese proyecto duró hasta julio de 1985. Luego, tuve una experiencia con La Banda Azul, trabajé 11 años con Miki González y pude descubrir lo que quería hacer con mi vida. Narcosis me permitió entrar en lo que terminó siendo mi carrera o mi oficio.

Hace pocos días falleció Fernando Vial ‘Cachorro’, uno de los fundadores de Narcosis, ¿cómo lo recordarás a partir de ahora?

Fernando fue una persona muy creativa, un artista en toda la extensión de la palabra, un iconoclasta absoluto, ‘Subte’ hasta sus últimas consecuencias. Mi relación con él fue primero amical, de intercambio de discos, de ser fanáticos de cierta música. A partir de Narcosis ya no era solo una cuestión de música, sino de todo lo que conlleva a ser miembro de un grupo. En su aparente desorden, él fue una persona íntegra, muy leal, honesta, un amigo a todo dar. Cuando alguien trataba de ponerlo en vereda, él le decía ‘Yo soy así, esto es lo que tienes, chambeemos con esto’.

Hasta este momento, ¿cuál consideras que es la producción mejor lograda de Mar de Copas y por qué?

Para mí, como expectativa y resultado me parece que Entre los árboles fue un disco que quedó como creía que debía quedar. Sin embargo, Suna es el que más me gusta como sonido, a pesar de que me parece que hay canciones que no debieron estar.

¿Cuál es la historia de la canción “Morir un poco”?

Para mí “Morir un poco” es quizás la canción que más me gusta de Mar de Copas. Cuando escuché el demo dije ‘Es tan redonda, tan exacta en lo que dice y lo que propone musicalmente que no hay mucho que hacer ahí’. Sobre la historia, son experiencias de Manolo pasadas por el matiz de la creatividad y la imaginación.

Como la buena literatura....

Como la buena literatura. Creo que si hay algo bueno en Mar de Copas, en sus letras y las temáticas es que todos somos bastante leídos. Yo paraba enterrado entre libros y cineclubes. La música, la literatura y el cine siempre han estado moviéndome. Manolo es un ratón de biblioteca, pero de aquellos.

Al integrarse a esta ola de los conciertos virtuales, ¿han sentido que se pierde un poco la atmósfera de conexión con el público?

Es complejo, pero positivo a la vez. La energía del público presente es mucho más intensa, pero lo que hemos sentido ese día (su primer concierto) es que la energía está ahí de una manera más íntima, eso nos emocionó muchísimo. Creo que esto se va a quedar. Cuando haya posibilidad de hacer conciertos presenciales estará la oportunidad de comprar un boleto virtual por si estás en el extranjero, en provincia o simplemente prefieres ver el concierto desde tu casa.

¿Cómo percibes la industria musical hoy en día?

La industria musical ha ido tomando un papel mucho más preponderante a partir de los años 80. Los grandes sellos internacionales comenzaron a juntarse en grandes consorcios, agarraron una fórmula y dijeron ‘Ahora tienes que hacer esto’ y comenzó una presión sobre los músicos. La industria de los premios de la música, el Grammy y todo eso está hecho basándose en estadísticas, a algoritmos. Es una cuestión que no tiene nada que ver con lo musical ni lo artístico.

La música masiva es una cosa mecanizada, ya todo está cortado con la misma tijera. Todos los cantantes suenan igual, ya no hay ni siquiera un filtro que tenga que ver con un límite, sucede con músicas como el reguetón donde escuchas letras que están fuera de todo contexto de lo que consideramos que puede escuchar un niño. Yo les digo a mis hijos ‘Escuchen la música por lo que es y por lo que les mueve el corazón, no por lo que la gente, la radio o los medios digan’. Eso que te emociona, que te mueve, eso es lo que tienes que escuchar, no solo lo que está de moda.

¿Crees que el rock como tal ha perdido su esencia?

El rock en sí mismo es una fusión, salió de la mezcla de blues con folk, country y algunas cosas más. Es tan permeable que lo puedes mezclar con cualquier género de cualquier lugar del mundo, pero por donde lo veas es joven, siempre va a estar ahí. Con respecto a (quienes dicen) ‘El rock está muriendo porque está de moda otra música’, el rock se sigue produciendo, la gente que lo ama va a seguir haciendo y escuchando rock.

