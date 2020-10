Patricio Suárez-Vértiz conducirá el festival ‘Rock an pop’ con bandas nacionales

El festival Rock An Pop que se realizará el próximo sábado 5 de diciembre, a través de la plataforma Teleticket Play. El evento será conducido por Patricio Suárez-Vértiz, quien se reencontrará con su público peruano después de 17 años.

Este evento marca el reencuentro de la emblemática banda de rock Libido con su baterista, fundador y compositor Jeffry Fischman.

Salim Vera y Manolo Hidalgo se reunirán con Jeffry Fischman, el compositor de temas como “En esta habitación”, “Hembra”, “Laberinto”, “Sin rencor”, “Invencible”, “Tu rostro”, “Estoy tan gris”, “Desafiante”, entre otros, luego de 16 años, y es el inicio de una nueva etapa que podría desembocar en un nuevo disco como fue declarado por el vocalista de la banda en reciente entrevista.

Después de más de una década, la productora independiente Move Concerts trae de vuelta al simbólico festival Rok an Pop, en una versión online donde Líbido & Jeffry Fischman compartirán escenario junto a dos de las bandas actuales más importantes de la escena limeña: We The Lion y Temple Sour.

Las entradas para el festival Rok An Pop saldrán a la venta general el martes 27 de octubre en Teleticket.com.pe. El 24, 25 y 26 habrá una preventa exclusiva para clientes Interbank. Además las entradas contarán con un descuento del 30% con tarjetas Interbank.

El precio de las entradas para ver este gran evento es solo de S/ 24, incluye descuento de Tarjetas Interbank y comisión de Teleticket