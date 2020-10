Harry Styles comparte póster de su próximo videoclip “Golden” [FOTO]

El británico Harry Styles dejó atrás toda incertidumbre y, este viernes 23 de octubre, compartió en Twitter un adelanto gráfico del videoclip de su tema “Golden”.

La publicación alegró a sus fans, quienes convirtieron su nombre en tendencia y llenaron la imagen de miles de comentarios. Ahora solo falta que el exintegrante de One Direction oficialice la fecha del lanzamiento del producto audiovisual.

En la instantánea se vio a la estrella británica con una boina crema y pantalones sueltos con flores. También mostró los tatuajes que tiene en el abdomen.

Hace un tiempo inició el debate en las redes sociales sobre este lanzamiento, al punto en que el hashtag ‘GoldenIsComing’ se convirtió en tendencia.

Tras la pausa de One Direction, el cantante ha logrado consolidar su carrera como solista. Sin embargo, el último mes de julio dejó un mensaje en Instagram por los 10 años de la famosa banda y evidenció el cariño que aún siente por ella.

El intérprete de “Sign of the times” no solo causa revuelo en la música, sino que también lo hace en la industria de la moda por sus outfits que desafían los estereotipos de género.

